В Дубае построят первый в мире отель на солнечной энергии

Первый в мире отель, который будет полностью обеспечиваться электроэнергией от работы солнечных батарей, откроют в Объединенных Арабских Эмиратах в первой половине 2017 года.

Об этом сообщается на сайте группы компаний InterContinental Hotels Group (IHG), передает LB.ua.

В 170-комнатной гостинице Indigo, входящей в IHG, также будут полностью перерабатываться все сточные воды и отходы.

Отель будет построен в одном из новых жилых районов Дубая, который предполагается сделать максимально экологичным.

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Исполнительный директор компании-застройщика Фарис Саид (Faris Saeed) рассказал, что отель будет подключен к городской электросети. Таким образом, излишки вырабатываемой энергии можно будет продавать сторонним потребителем. По словам Саида, это позволит снизить стоимость электроэнергии примерно на 25-30%.

Группе IHG принадлежит 18 отелей в ОАЭ, в ближайшие пять лет в стране планируется открыть еще 10 гостиниц компании. Всего франшиза InterContinental Hotels Group насчитывает более 4,8 тыс. отелей во всем мире.

Это уже не первый случай, когда современные технологии проникают в гостиничный бизнес. В феврале стало известно, что летом 2015 года в Японии откроется отель, персонал которого будет представлен исключительно роботами. Стоимость ночи в этой гостинице обойдется от $60 до $153.