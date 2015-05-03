Сегодня отмечают Всемирный день солнца
06:55, 03 мая 2015Альтернативная энергетика
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Именно солнечные лучи формируют нормальные условия жизнедеятельности человека, без которых существование было бы попросту невозможным.
Солнечная энергия необходима для жизни / Фото УНИАН
Начиная с 1994-го года, более четырнадцати стран мира отмечают 3 мая Всемирный день солнца, являющего собой главную и единственную звезду нашей системы, вокруг которой постоянно вращаются остальные планеты.
Об этом сообщает GlobalScience.ru.
Солнце является единственной ближайшей к планете Земля звездой, вырабатывающей световую и тепловую энергию, необходимую для существования жизни флоры и фауны.
Читайте такжеВ Киеве на Софиевской площади продемонстрировали источники альтернативной энергии (видео)Именно солнечные лучи формируют нормальные условия жизнедеятельности человека, без которых существование было бы попросту невозможным.
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