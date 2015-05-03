Сегодня отмечают Всемирный день солнца

Начиная с 1994-го года, более четырнадцати стран мира отмечают 3 мая Всемирный день солнца, являющего собой главную и единственную звезду нашей системы, вокруг которой постоянно вращаются остальные планеты.

Об этом сообщает GlobalScience.ru.

Солнце является единственной ближайшей к планете Земля звездой, вырабатывающей световую и тепловую энергию, необходимую для существования жизни флоры и фауны.

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