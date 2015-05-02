Производитель электромобилей Tesla создал солнечный аккумулятор для дома (фото)

Накопители позволят хранить солнечную энергию в достаточном для ночной электрификации дома или офиса объеме, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Wall Street Journal.

Прибор, получивший название Powerwall, представляет собой короб высотой 1,3 метра, длиной 86 сантиметров и шириной примерно 18 сантиметров. Его можно прикрепить к стене дома или гаража. Помимо литий-ионного накопителя в нем также есть встроенный компьютер.

Рассчитанные на 10 лет «умные» аккумуляторы будут выпускаться в двух видах: на 7 и 10 киловатт-часов. Цена меньшей модели составляет три тысячи долларов и не включает стоимость установки. Продажи начнутся летом, отмечается на сайте производителя.

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Эксперты признали достоинства новинки несмотря на ее стоимость, пишет The Washington Post. «Если благодаря Tesla у потребителей появится эффективная система хранения электроэнергии дома, это будет куда более ценно и принесет самой компании больший доход, чем все ее автомобильные разработки», — говорит аналитик Карл Брауер, слова которого приводит Detroit Free Press.

По замыслу разработчиков, накопитель Powerwall будет способствовать полному отказу от топлива. Для этого достаточно оснастить крышу своего дома солнечными панелями и пересесть на электромобиль, считают в компании.