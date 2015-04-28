Ученые смогли вырастить трансгенные тополя-гиганты, которые можно использовать как биотопливо

С растущим спросом на биомассу и большим потенциалом деревьев к использованию в качестве топлива исследователи начали искать методику, которая помогла бы увеличить количество и объём растений. Новейшее исследование генных инженеров из университета Манчестера вносит свой серьёзный вклад, пишут Вести со ссылкой на журнал Current Biology.

Группа под руководством профессора Саймона Тёрнера (Simon Turner) провела экспериментальную работу и научилась манипулировать ростом и скоростью размножения деревьев. Генетики "отредактировали" два гена — PXY и CLE — которые отвечают за скорость деления клеток в стволах тополей.

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Высокая скорость роста тополей уже привела к тому, что учёные по всему миру заинтересовались этими растениями. По мнению экспертов, тополя можно использовать одновременно и в качестве биотопливной культуры, и для смягчения последствий выбросов углекислого газа в атмосферу Земли.

Эксперименты по генетической модификации тополей, согласно выводам учёных, приводят к так называемой сверхэкспрессии генов. Вследствие этого деревья растут вдвое быстрее обычного и, в конечном итоге, становятся заметно выше, шире в кроне и имеют больше листьев.

Напомним, что ранее учёные уже демонстрировали свои способности манипулировать размерами живых организмов: группа канадских биологовсоздавала муравьёв нужных размеров, изменяя степень метилирования одного из генов насекомых.

"Наше открытие ещё должно быть протестировано в полевых экспериментах, однако мы уже понимаем, что исследование имеет большой потенциал. С трансгенными тополями можно будет удовлетворить растущий спрос на биомассу в качестве возобновляемого источника биотоплива, а также создавать больше растений для смягчения последствий выбросов углекислого газа в атмосферу планеты", — рассказывает профессор Тёрнер в пресс-релизе.

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Кроме того, манипуляции с генами позволят создавать более устойчивые к неблагоприятным условиям среды растения. По словам профессора Тёрнера, адаптация методики под использование на пищевых культурах станет новой вехой в борьбе с мировым голодом, а искусственная стимуляция роста растений поможет разрешить ряд экологических проблем (а может быть, и нет).

В настоящее время Тёрнер и его коллеги ведут переговоры с лесопромышленными компаниями о совместном проведении полевых испытаний. Посадка трансгенных растений в естественной среде позволит учёным понять, как окружающая природа влияет на экспрессию генов и как эти процессы можно будет использовать в пользу человека.