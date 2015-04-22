В Киеве на Софиевской площади продемонстрировали источники альтернативной энергии (видео)
В Киеве на Софиевской площади в рамках информационного тура «Энергонезависимость - наше общее дело!» активисты рассказали о возможности достижения энергетической независимости Украины.
Координатор инфотура Мария Сторчило отмечает, что первым шагом к энергонезависимости является экономия электроэнергии, после чего она советует утеплить свои дома и лишь тогда переходить на источники возобновляемой энергии, передает Радио Свобода.
Организаторы мероприятия продемонстрировали приборы для использования экологических источников электроэнергии. Во время мероприятия, в частности, организаторы угощали посетителей кофе, который они приготовили с помощью энергии солнечного света.
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«Мы раньше жарили яичницу, но решили, что надо что-то менять и начали готовить кофе», - отмечает волонтер Национального экологического центра Виталий Мацьо.
В этом году информационный тур «Энергонезависимость - наше общее дело!» состоится в девяти городах Украины, в частности в Полтаве, Днепродзержинске, Кременчуге и Черкассах.
Ранее УНИАН сообщал, что крупнейший в мире самолет на солнечных батареях пролетел почти 7 тысяч километров.