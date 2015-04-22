Инженеры предложили превращать отходы с Эвереста в топливо для местных жителей

Это технологическое решение позволит не только очистить горы от отходов жизнедеятельности альпинистов, но и снабдить местных жителей новым источником топлива. О проекте сообщает Lenta.ru со ссылкой на Discovery News.

Поток альпинистов ежегодно оставляет на склонах Эвереста около 12 тонн фекалий. Сейчас отходы переносятся носильщиками вручную из базовых лагерей в деревню Горакшеп. Они сбрасываются в открытые ямы, где медленно высыхают и разлагаются — в условиях высокогорья этот процесс занимает много лет. Власти Непала и альпинисты давно пытаются решить эту проблему.

Американские инженеры разработали биогазовую установку, превращающую экскременты в источник энергии (с помощью метанового брожения). Газ жители Горакшепа смогут использовать для приготовления пищи и обогрева своих домов.

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От стандартных биогазовых установок прибор отличает способность работать при низкой температуре. Реактор будет покрыт изолирующим материалом скоэффициентом теплосопротивления 0,02. Для поддержки температуры в 30 градусов Цельсия потребуется около 200 ватт электроэнергии (сам аппарат будет расположен под землей). Поскольку деревня не подключена к энергосети, установка будет снабжена 16 солнечными батареями. Ночью и во время сильной облачности электричество обеспечат двухвольтные аккумуляторы Exide LMXT.

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Авторы идеи уже представили свой проект на рассмотрение сторонних экспертов, и в феврале получили положительные отзывы. Жители Горакшепа и власти Непала также одобрили план. Сейчас инженеры составляют смету — не более нескольких тысяч долларов, которые планируют собрать пожертвованиями. Запуск биореактора запланирован на 2016 год.