Крупнейший в мире самолет на солнечных батареях пролетел почти 7 тысяч километров (фото)

Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Это 6-я остановка кругосветного путешествия. Из-за погодных условий этот самолет около 20 дней вынужден был простоять в Чунцине.

Самолет Solar Impulse 2, сконструированный в Швейцарии, вылетел из Персидского залива, откуда начал кругосветное путешествие, 9 марта. На солнечной энергии он благополучно преодолел свыше 6 тысяч км за 75 часов.

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После остановки в Нанкине Solar Impulse 2 планирует пересечь США, Атлантический океан и совершить остановку в Африке, далее вернуться в отправной пункт своего путешествия – Абу-Даби.