Крупнейший в мире самолет на солнечных батареях пролетел почти 7 тысяч километров (фото)
13:03, 22 апреля 2015Альтернативная энергетика
2100
В среду, 22 апреля, в восточнокитайский город Нанкин прибыл самый большой в мире самолет на солнечных батареях.
После остановки в Нанкине самолет будет пересекать США и Атлантику / twitter
Об этом сообщает агентство Синьхуа.
Это 6-я остановка кругосветного путешествия. Из-за погодных условий этот самолет около 20 дней вынужден был простоять в Чунцине.
Самолет Solar Impulse 2, сконструированный в Швейцарии, вылетел из Персидского залива, откуда начал кругосветное путешествие, 9 марта. На солнечной энергии он благополучно преодолел свыше 6 тысяч км за 75 часов.
Читайте такжеПриземление в Мьянме: Solar Impulse-2 продолжает путешествие по миру - BBC (видео, фоторепортаж)
После остановки в Нанкине Solar Impulse 2 планирует пересечь США, Атлантический океан и совершить остановку в Африке, далее вернуться в отправной пункт своего путешествия – Абу-Даби.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter