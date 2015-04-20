Apple построит в Китае солнечные электростанции

Как отмечает Naked Science со ссылкой на «Жэньминь жибао», компания Apple запустила проект по созданию двух солнечных электростанций на территории китайских уездов Хунъюань и Жоэргай. Расстояние между ними составит около 85 км. Солнечные электростанции будут производить 80 млн кВт/ч чистой энергии в год, что позволит обеспечить светом приблизительно 61 тысячу домов.

Также Apple планирует в перспективе перевести все свое производство в Китае на солнечную электроэнергию.

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Согласно сообщению, партнерами американской компании будут корпорация SunPower и четыре предприятия КНР. Технология электростанций будет основана на использовании параболических зеркал, которые отражают солнечный свет на специальные элементы SunPower Maxeon.

Планируется, что данный проект Apple будет полностью готов в четвертом квартале 2015 года.