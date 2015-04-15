Инженеры создали цифровую камеру, которая заряжается от солнца

Об этом сообщают РИА Новости.

"В прошлые годы наши коллеги излагали несколько разных планов по созданию датчиков изображения, которые могли бы и поглощать энергию. Наша камера является первым примером подобной камеры, полностью автономной и способной обеспечить себя энергией", — заявил Шри Наяр из университета Колумбии в Нью-Йорке.

Наяр и его коллеги смогли объединить в одном устройстве цифровую фото- и видеокамеру вместе с солнечной батареей благодаря пикселям особой структуры, которые авторы доклада создали в своей лаборатории.

Каждый из них представляет собой набор из двух транзисторов, один из которых отвечает за получение изображения, а второй – за сбор энергии. Камера попеременно включает и выключает их – сначала работает "видящий" фотосенсор, а затем включается питающий его фотоэлемент.

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Когда камера не используется для получения снимков или видеороликов, излишки энергии можно использовать, по словам инженеров, для подзарядки батарей телефона или другого гаджета, в который она встроена.

"Мы считаем, что результаты наших экспериментов являются серьезным шагом в сторону создания принципиально нового поколения цифровых камер, которые будут очень долгое время работать без внешнего источника питания, и, в идеале, будут продолжать снимать окружающий мир бесконечно долгое время", — заключает Наяр.