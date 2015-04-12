Франция и Индия выделят 2 миллиарда евро на развитие "зеленых" технологий

Франция и Индия выделят 2 млрд евро на разработку технологий в сфере устойчивого развития и энергосбережения.

С таким заявлением выступил в пятницу французский президент Франсуа Олланд по итогам переговоров в Елисейском дворце с индийским премьер-министром Нарендрой Моди, сообщает ТАСС.

Как подчеркнул Олланд, этот шаг должен послужить сигналом мировому сообществу в преддверии 21-й Конференции ООН по изменению климата, которая пройдет в конце этого года во французской столице.

"Для достижения в Париже хорошего соглашения необходим вклад всех стран в борьбу с глобальным потеплением, должны быть взяты финансовые обязательства", - сказал он.

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Франция, по словам Олланда, в этом отношении "хочет подать пример" всему миру. "Мы выступим с Индией с совместной инициативой, выделив в ближайшие года 2 млрд евро на развитие образцового сотрудничества в области устойчивого развития и повышения энергоэффективности", - сообщил он.

Олланд отметил, что Париж и Нью-Дели также намерены наладить обмен технологиями в сфере противодействия изменениям климата. "Это должно позволить привлечь к процессу все страны, в особенности такие динамично развивающиеся, как Индия", - отметил президент.

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Борьба с климатическими изменениями и защита окружающей среды находятся в числе приоритетов политического руководства Франции. В Елисейском дворце уделяют особое внимание 21-й конференции Рамочной конвенции ООН по вопросам изменения климата, которая пройдет под эгидой ООН в Париже с 30 ноября по 11 декабря текущего года.