В центре Ирландии построят первую в мире гибридно-маховиковую электростанцию (видео)

Первый, подключенный к национальной энергосети, проект гибридно-маховиковой электростанции будет в скором времени построен в Европе, согласно недавнему сообщению министра Ирландии. Ирландская компания Schwungrad Energie Limited, которая разрабатывала этот проект, будет сотрудничать с кафедрой физики и энергетики Университета Лимерика, передает FacePla.net.

Планируется, что американская компания Beacon Power так же будет обеспечивать некоторую поддержку.

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Местом строительства проекта станет деревня Род, графство Оффали, расположенная в центре Ирландии.

Для поддержки разработки проекта в декабре 2014 года Европейской комиссией было выделено € 2,55 млн. В качестве демонстрационного «потенциального» проекта ирландская энергетическая компания EirGrid выбрала именно это предложение в рамках своей программы интеллектуальных энергосистем.

Система маховика состоит из специальной углеволоконной трубы, которая парит на магнитах в вакууме.

Электричество от возобновляемых источников, таких как ветряные турбины и солнечные панели заставляет трубу или маховик вращаться с очень большой скоростью. Поскольку маховик находится в среде, где практически отсутствует сила трения, он продолжает вращаться до тех пор, пока не возникает потребность в электричестве.

В этот момент, кинетическая энергия, накопленная маховиком, используется для выработки электроэнергии, которая подается обратно в сеть. Каждый маховик имеет около двух метров в высоту и, чтобы уменьшить визуальное воздействие на ландшафт, их частично закапывают в землю.

«Технология маховика имеет полное право называться 100% чистым источником питания, так как эта гибридная технология не использует топливо и не образует вредных выбросов, также не потребляет воду. Система просто поглощает энергию, хранит ее и в любое время готова отправить в энергосеть. Это не электростанция в обычном смысле, но работает как «амортизатор» всплесков и динамическая энергетическая система поддержки, накапливая и повторно направляя в сеть небольшое, но крайне варьирующиеся количество энергии в соответствии с текущим требованием энергосети», объясняет Френк Берк, технический директор Schwungrad.

В отличие от батарей, маховики не используют химические вещества, они используют механическую энергию. Теоретически, это может позволить им работать дольше. Они нетоксичны и невоспламеняющиеся. Маховик также не использует воду и не осуществляет вредных выбросов.

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В рамках реализации проекта планируется создать около 55 рабочих мест. От 30 до 40 будут необходимы на этапе строительства, и около 15 будут постоянными.

Хранение энергии является быстроразвивающейся отраслью и, как правило, типичны новости об аккумуляторных системах, используемых для хранения электричества, но маховики могут работать весьма успешно для некоторых отраслей, как демонстрирует видео НАСА. Необходимо больше инвестиций и времени, которые будут вкладываться в разработку обеих технологий и, вероятно, мы увидим новые достижения, которые способствуют росту эффективности для целой индустрии.