Игорь Никонов: «Благодаря бережному использованию энергоресурсов этой зимой киевляне сэкономили значительные средства»
Первый заместитель председателя КГГА отметил необходимость внедрения энергосберегающих технологий.
Благодаря бережному использованию энергоресурсов этой зимой киевляне сэкономили значительные средства. Об этом заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Игорь Никонов во время открытия выставки-форума «Доступное и энергоэффективное жилье - 2015».
Он отметил необходимость внедрения энергосберегающих технологий и подчеркнул важность продолжения термосанации жилых и административных зданий.
«Выполнение работ по комплексной термосанации позволит значительно уменьшить тепловые потери. Так, только установка теплового счетчика снизит фактическое потребление тепла, по сравнению с расчетным, почти на 30%», - отметил он.
Именно поэтому, по словам первого заместителя председателя КГГА, бюджетом города на 2015 год на реализацию энергосберегающих проектов предусмотрено 152,1 млн грн, на термомодернизации зданий бюджетной сферы - 60 млн грн, на установление тепловых счетчиков в жилых домах - еще 50 млн грн.
Игорь Никонов также отметил, что в комплексной термосанации в столице нуждаются более 11 тысяч жилых домов и свыше 1500 административных. «Кроме утепления ограждающих конструкций здания, должна быть проведена реконструкция системы отопления дома с регулированием внутренних температур, реконструкция систем вентиляции и обеспечено внедрение альтернативных источников энергии», - подытожил Игорь Никонов.