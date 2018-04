Интеграция энергетики и технологий: умные сети и мусорные баки

Сегодня проблемы развития энергетики предельно актуальны для развития человечества. В последние десятилетия в мире наблюдается тенденция перехода человечества на "умную энергетику". В наше время энергетика перестает быть средством удобной жизни, теперь она становится средством развития всех направлений деятельности человека. О том, как происходит интеграция энергетики и технологий в мире, а также о состоянии энергетической отрасли, узнавал UBR.ua.

Технологии и энергетика

За последние несколько десятилетий технологии сыграли ключевую роль в управлении энергетическими операциями, они используются как при добыче, так и при конечном распределении ресурсов. Потребители и производители электроэнергии получили новые инструменты, которые позволили сделать процесс передачи и потребления энергии более гибким.

"Высокие темпы прироста населения и урбанизации, а также роста цен на энергоносители вынуждают компании инвестировать в развитие альтернативных источников энергии, а также ускоряют процесс внедрения инновационных решений. Сформировался глобальный спрос на технологии, которые позволяют оптимизировать работу современных энергосетей, сделать их работу прозрачнее и эффективнее", - говорится в последнем отчете Ericsson ConsumerLab под названием "ICT and the future of utilities".

"Умная сеть"

В таких условиях возникает понятие "умной сети" или "smart grid", в которой все участники сети обмениваются информацией в реальном времени.

"Именно коммуникация между всеми субъектами электросети в реальном времени способна обеспечить ее надежность и стойкость. Когда каждому участнику доступна комплексная картина расхода энергии, сеть может мгновенно реагировать на внешние и внутренние вызовы, тем самым значительно сокращая риск возникновения перегрузок",- отмечают аналитики Ericsson.

Контроль потребления энергии постепенно переходит от крупных компаний в руки конечных пользователей, в результате чего рушатся привычные и появляются новые бизнес-модели. Умные электросети, в которых пользователь располагает универсальным инструментом контроля и управления за уровнем потребления энергии − это больше не теоретическая концепция, такие решения уже работают в мире и успели доказать свою эффективность.

Электронное правительство

Эстония – один из мировых лидеров по внедрению электронного правительства, взяла курс на оптимизацию работы своих энергосетей. Так, в 2012 году основной поставщик электроэнергии в стране – Elektrilevi подписал контракт с Ericsson на установку, развертывание, интеграцию и управление умной сетью. В рамках договора компания заменит традиционные электросчетчики на более чем 625 тысяч умных счетчиков, информацию с которых можно считывать удаленно, а также внедрит центральную систему управления и анализа полученных данных.

На сегодняшний день в рамках проекта было установлено около 300,000 инновационных счетчиков, и конечные пользователи уже ощутили преимущества умной сети. Теперь жители Эстонии могут контролировать свой уровень потребления энергии, а также эффективно реагировать на изменение тарифов, потреблять энергию разумно и экономить на счетах за электричество.

Решение "smart grid" также помогает снизить негативное воздействие на окружающую среду, а потребителям – тщательнее контролировать свои затраты. Например, 54% пользователей умных счетчиков в Великобритании снизили свои затраты на электроэнергию. В среднем, при использовании счетчика, потребление энергии снижается на 3-5%. В скором времени похожая технология будет функционировать и в Финляндии.

"Умные" мусорные баки

Модернизация такой жизненно-важной отрасли как электроэнергетика даст огромный толчок развитию общества, на наших глазах сеть будет разрастаться, объединять в себя новые отрасли и услуги.

Один из примеров того, как современные технологии объединяют общество и отрасли экономики, тем самым упрощая жизнь людей, стал проект подключенных городских мусорных баков "BigBelly Solar".

"В 2009 году городские власти Филадельфии взяли на вооружение новый подход в управлении городскими отходами. По городу были установлены подключенные мусорные баки BigBelly, которые за счет встроенного компрессора могут вместить в 8 раз больше мусора, чем обычные урны. Помимо компрессора, урны BigBelly оснащены солнечными батареями, что обеспечивает автономность и экономичность технологии", – рассказали эксперты Ericsson.

Также урны используют мобильную связь, чтобы уведомить штаб-квартиру утилизационной службы, когда необходимо выслать мусоровоз и забрать отходы. В коммунальной службе Филадельфии подсчитали, что данная технология позволяет сократить количество выездов мусоровозов на 50%.

С момента внедрения система "BigBelly Solar" экономит властям Филадельфии более $1 млн ежегодно. Успешный пример Филадельфии убеждает другие города и учреждения внедрять это инновационное решение.

Правила игры в энергетической отрасли изменились. Специалисты энергетической отрасли отмечают: сегодня инновации и автоматизация являются жизненно необходимыми, а цифровые технологии меняют основные подходы к ведению бизнеса, что приводит к неизбежной трансформации целых индустрий.