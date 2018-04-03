Энергия от природы: самые экологичные зарядные устройства

Вести.Hi-tech подготовили подборку нестандартных и высокотехнологичных зарядных устройств, которые почти или полностью безопасны для окружающей среды.

Полностью отказаться от потребления электроэнергии, пусть даже на один час, современному человеку может быть не так-то просто. Под подсчетам Международного энергетического агентства (IEA), за 2013 год телеприставки, принтеры, модемы, игровые консоли и другие электронные устройства впустую израсходовали электроэнергию на сумму свыше 80 миллиардов долларов. При этом большая часть приборов была оставлена в "спящем" режиме или заряжающейся от сети.

В результате примерно 400 тераватт-часов из 400 ТВт были потрачены впустую. Впрочем, говорят в IEA, в чрезмерном расходе электричества виноваты не столько люди, сколько неэффективные технологии.

Ручной электрогенератор для iPhone

Жителю крупного города избавиться от "розеткозависимости" невозможно, однако он в состоянии снизить избыточную "подпитку" своих устройств. Такой идеей руководствовались создатели Reactor —"зеленого" чехла-аккумулятора для смартфона Apple. Чтобы подзарядить батарею, пользователь должен вставить в чехол рукоятку и вращать ее несколько минут.

В чехол встроен аккумулятор на 400 мА*ч и порт microUSB, к которому можно подключить другие устройства. С ним "айфон" всегда будет заряжен, даже если пользователь окажется на необитаемом острове, где нет ни одной розетки.

К сожалению, задумка разработчиков Reactor так и не сбылась. При помощи краудфандингового сайта Crown Supply они смогли собрать только 75 тысяч долларов вместо запланированных $350 тысяч, и кампания была остановлена.

"Огненная" зарядка FlameStower

А вот авторы FlameStower, обратившись к пользователям Kickstarter, смогли привлечь необходимые инвестиции и начать производство "огненной" зарядки. Устроена она очень просто: энергия вырабатывается за счет термоэлектрического эффекта. Одна из поверхностей устройства помещается над огнем, а в емкость сверху набирается вода.

За счет разницы температур термоэлемент генерирует электричество, при помощи которой можно зарядить любой смартфон. Разработчики FlameStower позиционируют его как походный вариант, однако отмечают, что использовать его можно и во время отключения электричества или во время стихийных бедствий.

Рюкзак-аккумулятор KaliPAK

С успехом проходит сбор средств, организованный на Kickstarter стартапом Kalisaya. До конца кампании осталось чуть более недели, однако авторы проекта рюкзака-аккумулятора привлекли почти 200 тысяч долларов из нужных $150 тысяч.

KaliPAK — это переносная солнечная батарея для питания небольших электронных устройств, мини-холодильников и других приборов. Она может пригодиться в походе или как запасной электрогенератор, если основной выйдет из строя. В сложенном виде панель помещается в компактный кейс.

Всего Kalisaya планируют выпустить три варианта KaliPAK. Базовый включает в себя две панели с аккумулятором на 192 ватт-часов, Bluetooth-модуль и два USB-порта (общий вес — 4,9 килограмма). А самая продвинутая, 601-я модель способна питать светодиодную лампу яркостью 400 люмен в течение 200 часов, 96 раз зарядить смартфон iPhone 6 или 17 раз — 13-дюймовый ноутбук MacBook Air.

"Электрокотел" PowerPot

В этом месяце основатель проекта PowerPot Дэвид Толедо начал поставки улучшенной модели "электрокотла" емкостью 10 ватт, профинансированного пользователями Kickstarter. Прибор заряжает электронику, пока пользователь готовит на открытом огне. Его также можно расположить на обычной кухонной плите или поверх природного горячего источника.

Суть изобретения в том, что жидкость, налитая внутрь "горшка", холоднее, чем источник тепла. Используя разницу температур, PowerPot умеет вырабатывать энергию, необходимую для зарядки небольших устройств, таких как смартфоны или планшеты.

"Электрокотел" можно использовать где угодно: устойчивость к нагреву до 300 градусов по Цельсию позволяет ему работать почти в любых условиях, а кабель регулируемой длины защищен термостойким стекловолокном.

Дровяной BaseCamp

Устройство BaseCamp, разработанное компанией BioLite, работает по тому же принципу, только в качестве топлива использует дрова. Пользователь может готовить пищу на открытом воздухе (благодаря встроенной подсветке — даже ночью), параллельно заряжая гаджет по USB-проводу.

Пользователи Kickstarter пожертвовали проекту чуть больше миллиона долларов. Поставки BaseCamp начались прошлой осенью.

"Карманная электростанция" Kraftwerk

На прошлой неделе стартап eZelleron успешно завершил краудфандинговую кампанию, собрав на производство "карманной электростанции" Kraftwerk свыше полутора миллиона долларов. Она обладает достаточным запасом энергии, чтобы подзарядить iPhone до 11 раз.

В компании говорят, что портативная батарея использует топливные элементы, работающие на жидком газе. Заправляется Kraftwerk при помощи баллонов для газовых зажигалок (с бутаном) или газовых картриджей для кемпинга — их легко найти в продаже и стоят они не очень дорого. Как только "бак" станции заполнится, к ней остается только подключить мобильное устройство по USB-порту.

Kraftwerk довольно компактен: 10х7,5х3 сантиметра, и не очень тяжел. Пустой аккумулятор весит 160 граммов, полностью заряженный — 200 г. Расположенные на его корпусе светодиоды подскажут, когда запас энергии начнет подходить к концу.

Подставка Epiphany onE Puck

Поддержку у интернетчиков также нашел гаджет Epiphany onE Puck, который служит как подставка для чашки кофе или банки холодного пива. Холодный напиток или горячий, роли не играет. Прибор за авторством компании Epiphany Labs построен по принципу двигателя Стирлинга, когда электричество вырабатывается за счет разницы температур.

У onE Puck две стороны: красная для горячих напитков и синяя для холодных. Чем теплее предмет, помещаемый на подставку (к примеру, кружка чая), тем лучше электропроводимость.

Мини-гидроэлектростанция Blue Freedom

Близка к завершению Kickstarter-кампания Blue Freedom, собирающая деньги на производство миниатюрной ГЭС. Микротурбинный генератор вырабатывает 5 ватт, а его литиево-полимерный аккумулятор рассчитан на 5000 мА*ч. Работает он следующим образом: станция устанавливается на берегу, а микротурбина помещается в воду. Чем сильнее течение — тем быстрее вращается "поплавок" и скорость зарядки.

Blue Freedom может функционировать при температуре 5–40 градусов по Цельсию на высоте до 5 тысяч метров. Встроенный аккумулятор полностью заряжается за 3–4 часа при скорости потока 1,2 метра в секунду. Так, чтобы восполнить запас батареи iPhone 6, понадобится один—два часа.

Вырабатываемая энергия может сразу же передаваться к подключенным устройствам либо накапливаться про запас. На выпуск портативного источника уже собрали 90 тысяч долларов из требуемых $100 тысяч, причем до конца компании остается больше месяца. К моменту поступления в продажу стоить он будет 319 долларов.