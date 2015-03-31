Solar Impulse-2 в своем кругосветном путешествии сделал остановку в Китае (фото)

Самолет на солнечных батареях Solar Impulse-2 приземлился в аэропорту китайского города Чунцин, сообщает ua.euronews.com.

За полетом внимательно следили в Центре управления в Монако.

Князь Альберт II принимает активное участие в этом проекте кругосветного путешествия. Его цель - изменить отношение к окружающей среде. Особенно в таких промышленных гигантах как Китай, который является одним из крупнейших производителей парниковых газов.

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В Китай из Мьянмы Solar Impulse-2 прибыл примерно за 20 часов. Он преодолел более 1300 километров. После остановки в Чунцине уникальный самолет направится в другой китайский город Нанкин.

Затем пересечет Тихий океан с остановкой на Гавайях. Конечной точкой маршрута станет Абу-Даби.

Самолетом по очереди управляют швейцарские пилоты Андре Боршберг и Бертран Пиккар.