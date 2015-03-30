Приземление в Мьянме: Solar Impulse-2 продолжает путешествие по миру - BBC (видео, фоторепортаж)
14:03, 30 марта 2015Альтернативная энергетика
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Полет вокруг Земного шара самолет начал 9 марта 2015 года, его маршрут состоит из 12 отрезков разной продолжительности.
REUTERS
Самолет на солнечных батареях Solar Impulse-2 продолжает свое кругосветное путешествие.
После планового приземления в Мьянме летательный аппарат отправился в Китай.
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Полет вокруг Земного шара самолет начал 9 марта 2015 года, его маршрут состоит из 12 отрезков разной продолжительности.
Путешествие Solar Impulse-2 продлится пять месяцев и в случае успешного завершения станет первым кругосветным путешествием самолета на солнечных батареях.
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