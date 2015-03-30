Приземление в Мьянме: Solar Impulse-2 продолжает путешествие по миру - BBC (видео, фоторепортаж)

Самолет на солнечных батареях Solar Impulse-2 продолжает свое кругосветное путешествие.

После планового приземления в Мьянме летательный аппарат отправился в Китай.

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Полет вокруг Земного шара самолет начал 9 марта 2015 года, его маршрут состоит из 12 отрезков разной продолжительности.

Путешествие Solar Impulse-2 продлится пять месяцев и в случае успешного завершения станет первым кругосветным путешествием самолета на солнечных батареях.