В Британии запустили в производство лампы, содержащие сверхпрочное вещество
В Великобритании в этом году поступят в продажу лампочки, содержащие графен, что, по словам разработчиков, станет первым коммерческим применением этой сверхпрочной формы углерода.
Лампочка с регулируемой мощностью будет содержать светодиод в форме нити, покрытой графеном, передает Русская служба Би-би-си.
Светильник разработан в Манчестерском университете, где в 2004 году открыли графен двое физиков российского происхождения – Андре Гейм и Константин Новоселов.
За это открытие в 2010 году Новоселов и Гейм были награждены Нобелевской премией по физике. В 2011 году королева Великобритании также пожаловала их рыцарским званием.
Благодаря проводящим свойствам графена новая лампочка, по словам создателей, будет дольше служить и расходовать на 10% меньше электроэнергии.
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Как ожидается, стоить она будет несколько дешевле существующих светодиодных ламп, цена которых в Британии доходит до 15 фунтов стерлингов (22,3 доллара).
Лампочку разработала компания Graphene Lighting на средства канадских инвесторов. Одним из директоров компании является проректор Манчестерского университета профессор Колин Бэйли.
"Стоимость производства [лампы] ниже, и в ней используются все более экологичные материалы", - сказал Бэйли в интервью Би-би-си.
Правительство Великобритании вложило 38 млн фунтов в Национальный институт графена, открытый 20 марта при Манчестерском университете.
Министр финансов страны Джордж Осборн заявил, что Британия стремится удержать мировое лидерство в освоении графеновых технологий в условиях серьезной конкуренции со стороны Китая и Южной Кореи.
Разработчики стремятся найти другие применения графену, такие как более прочные корпуса автомобилей и самолетов и зубные протезы. Этот материал уже применяется в производстве таких спортивных изделий, как лыжи и теннисные ракетки.
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