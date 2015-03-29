В Британии запустили в производство лампы, содержащие сверхпрочное вещество

Лампочка с регулируемой мощностью будет содержать светодиод в форме нити, покрытой графеном, передает Русская служба Би-би-си.

Светильник разработан в Манчестерском университете, где в 2004 году открыли графен двое физиков российского происхождения – Андре Гейм и Константин Новоселов.

За это открытие в 2010 году Новоселов и Гейм были награждены Нобелевской премией по физике. В 2011 году королева Великобритании также пожаловала их рыцарским званием.

Благодаря проводящим свойствам графена новая лампочка, по словам создателей, будет дольше служить и расходовать на 10% меньше электроэнергии.

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Как ожидается, стоить она будет несколько дешевле существующих светодиодных ламп, цена которых в Британии доходит до 15 фунтов стерлингов (22,3 доллара).

Лампочку разработала компания Graphene Lighting на средства канадских инвесторов. Одним из директоров компании является проректор Манчестерского университета профессор Колин Бэйли.

"Стоимость производства [лампы] ниже, и в ней используются все более экологичные материалы", - сказал Бэйли в интервью Би-би-си.

Правительство Великобритании вложило 38 млн фунтов в Национальный институт графена, открытый 20 марта при Манчестерском университете.

Министр финансов страны Джордж Осборн заявил, что Британия стремится удержать мировое лидерство в освоении графеновых технологий в условиях серьезной конкуренции со стороны Китая и Южной Кореи.

Разработчики стремятся найти другие применения графену, такие как более прочные корпуса автомобилей и самолетов и зубные протезы. Этот материал уже применяется в производстве таких спортивных изделий, как лыжи и теннисные ракетки.

Ранее УНИАН сообщал, что ученые с помощью магнитов изобрели новый способ управлять теплом.