В Украине удвоили «зеленый тариф» для альтернативной энергетики

«Зеленый тариф», который применяется для объектов альтернативной энергетики Украины, с 25 марта вырос в два раза после окончания чрезвычайного положения в электроэнергетике.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказал член Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус.

«Теперь тарифы в 2-2,2 раза выше тех, что были до 25 марта», - сказал он.

По его словам, с 25 марта тариф для солнечных электростанций составляет 11,6-15,8 грн за кВт/ч, для ветряных электростанций — 2,2-3,9 грн за кВт/ч.

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По словам члена комиссии, рост тарифов зависит от его привязки к курсу евро в феврале 2015 года, который был на уровне 32-34 гривень.

«Наша скидка (50-55% - УНИАН) вчера перестала действовать, так как перестало действовать чрезвычайное положение. Вчера они (объекты альтернативной энергетики — УНИАН) уже получали тариф по курсу 32-34 гривни», - отметил Герус, добавив, что из-за этого в апреле альтернативная энергетика дополнительно получит из рынка 300 млн гривень.