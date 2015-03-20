Крыши новых зданий во Франции частично покроют растениями и солнечными панелями

Крыши новых зданий, построенных в коммерческих зонах во Франции, должны быть частично покрыты растениями или солнечными панелями.

Такой закон был принят во Франции в четверг, пишет Европейская правда со ссылкой на The Guardian.

Закон, принятый парламентом, не такой радикальный, к какому стремились французские экологические активисты, предлагавшие, чтобы "зеленые" крыши полностью накрывали здание.

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Правительство убедило активистов ограничить сферу применения закона коммерческими зданиями. Кроме того, владельцы зданий будут иметь выбор между зелеными насаждениями и установкой солнечных панелей.

"Зеленые" крыши имеют изолирующий эффект, помогают снизить количество энергии, необходимой для нагрева здания зимой, и охлаждают его летом.

Они также сохраняют дождевую воду, тем самым помогая уменьшить проблемы сточных вод. Они также способствуют биоразнообразию и дают птицам возможность гнездиться в городских "джунглях".