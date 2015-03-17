Инженеры предложили превратить лед в топливо для спутников

Нидерландские инженеры предложили новую систему движения для наноспутников CubeSat: ожидается, что они смогут перемещаться в космосе за счет молекул испаряющегося льда. Проект новой технологии представлен в журнале Acta Astronautica, а коротко о нем сообщает Лента.ру со ссылкой на New Scientist.

Наноспутниками называют космические аппараты особо малых размеров: широко распространенная платформа CubeSat состоит из модулей в виде куба с ребром в десять сантиметров и весит около килограмма. Такие спутники очень легко запустить (прибавив к основному грузу ракет), что делает их идеальным средством для бюджетных научных исследований. Однако отсутствие реактивного двигателя существенно ограничивает их маневренность и управляемость.

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Для решения этой проблемы Анджело Червоне (Angelo Cervone) из Дельфтского технологического университета сконструировал ракету на ледяной тяге. В CubeSat предлагается загрузить сто граммов льда. В космосе начнется возгонка вещества (испарение, минуя стадию жидкости) и выделение молекулы пара. Мощность двигателя увеличивается за счет использования нагревательного элемента.

Опытный экземпляр системы планируется запустить в космос уже через несколько лет. Сейчас Червоне и его группа работают над тем, как сохранить воду в состоянии льда, пока спутник ожидает запуска — срок ожидания нередко составляет несколько дней. В крайнем случае можно замораживать воду уже на орбите, но такое решение усложнит конструкцию наноспутника.