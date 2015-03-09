Швейцарский самолет на солнечных батареях отправится в первый кругосветный полет
00:45, 09 марта 2015Альтернативная энергетика
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Самолет на солнечных батареях Solar Impulse 2 в понедельник начнет свой первый кругосветный полет из столицы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
REUTERS
Об этом в воскресенье рассказал американской телекомпании NBC один из инициаторов проекта - швейцарец Андре Боршберг, передает ТАСС.
"С рассветом 9 марта самолет на солнечных батареях отправится из Абу-Даби в первый подобный перелет в истории мировой авиации", - было отмечено в репортаже. "Время старта пришло. Мы отправляемся в кругосветный перелет", - заявил Боршберг.
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Воздушное путешествие продлится порядка пяти месяцев, и за это время самолету предстоит пролететь 35 тыс км. Управлять им по очереди будут Боршберг и швейцарский воздухоплаватель Бертран Пикар.
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