В Великобритании построят первые в мире лагунные электростанции

Строительство первой лагунной электростанции (ЛЭС) запланировано в Суонси (Уэльс): она обеспечит электроэнергией 155 тысяч домов, сообщает Lenta.ru со ссылкой на BBC News.

Стоимость первой электростанции составит миллиард фунтов стерлингов, и за мегаватт-час придется выкладывать относительно большие деньги, однако в Tidal Lagoon Power (фирма-автор проекта) утверждают, что дальнейшие сооружения обойдутся значительно дешевле. Сейчас Tidal Lagoon Power просит 168 фунтов за мегаватт-час в Суонси, но электростанция в Кардиффе (с более удобной лагуной) потребует не больше 95 фунтов. Для сравнения, один мегаватт-час электричества из проектируемой АЭС в Хинкли-Пойнт будет стоить 92,5 фунта, при том что риски для окружающей среды у АЭС значительно выше.

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ЛЭС отличаются высокими расходами на строительство станций: например, в Суонси придется сооружать дамбу длиной 8 километров. Однако низкие расходы на эксплуатацию позволяют окупить первоначальные затраты, утверждает генеральный директор Tidal Lagoon Power Марк Шоррок (Mark Shorrock). Средства на ЛЭС в Суонси уже собраны. В данный момент министерство энергетики рассматривает проект кардиффской электростанции.

ЛЭС работают по принципу шлюзных ворот. В начале прилива ворота в дамбах закрываются, и вода накапливается на внешней территории лагуны. В момент максимального прилива, ворота открываются и вода врывается внутрь лагуны, двигая турбины. При приближении отлива ворота закрываются и выпускают воду лишь при максимальном падении уровня воды вокруг лагуны — та еще раз крутит турбины.

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Преимущество лагунной энергии — не только экологичность: в отличие от солнечных и ветряных электростанций, ЛЭС опирается на предсказуемый ежедневный ритм приливов и отливов. Что касается вреда для окружающей среды, то, согласно заявлению фирмы, от попадания в турбины пострадает очень немного рыб. Кроме того, запуск ЛЭС в Суонси позволит закрыть работающие на угле электростанции в Абертсо — одни из наиболее грязных в мире.

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