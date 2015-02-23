Apple инвестирует 1,7 миллиарда евро в "зеленые" дата-центры в Ирландии и Дании

Apple инвестирует 1,7 миллиарда евро в два дата-центра в Ирландии и Дании, они будут обеспечивать работу онлайн-сервисов компании (iTunes Store, App Store, iMessage, картографического и Siri) для европейских пользователей.

Особенностью центров обработки данных станет использование электричества только от возобновляемых источников энергии. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в редакцию Lenta.ru.

Дата-центры планируется запустить в 2017 году, их суммарная площадь составит 166 тысяч квадратных метров. Электричеством здания обеспечат местные партнеры, получающие энергию за счет ветровых и других типов «зеленых» установок.

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При строительстве планируется использовать экологические материалы. В Дании тепло, отводимое от серверов, будет применено для обогрева близлежащих домов.

В 19 странах Евросоюза на Apple работает 18 300 сотрудников. В 2014 году общая сумма контрактов Apple с европейскими компаниями составила 7,8 миллиарда евро. С момента запуска магазина приложений App Store в 2008 году разработчики по всей Европе заработали свыше 6,6 миллиарда евро на продаже приложений и встроенных покупках.