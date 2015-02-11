Apple вложит $850 млн в постройку солнечной электростанции

Как заявил гендиректор Apple Тим Кук на технологической конференции Goldman Sachs, проект будет реализован в Калифорнии и в перспективе обеспечит электричеством 60 тысяч домов, главный офис Apple в Купертино и 52 магазина Apple Store, передает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

«Мы в Apple понимаем, что изменения климата реальны. Время говорить об этом прошло, настало время действовать», — заявил Кук.

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Компания First Solar производит панели для преобразования солнечной энергии в электричество, а также создает солнечные электростанции. Реализация совместного с Apple проекта начнется в середине 2015 года и завершится к концу следующего года.

В минувшем году мощность солнечной энергетики по всему миру выросла со 138 до 185 гигаватт. С учетом того, что общая мощность мировой энергетики — около 6000 гигаватт, доля солнечных электростанций (СЭС) уже превысила 3 процента.

Ранее УНИАН сообщал, что Apple планирует создать собственный поисковик.