Более 6 тысяч украинских семей уже установили домашние солнечные электростанции

В 2014 году только 20 семей использовали энергию собственного производства.

Более шести тысяч украинских домохозяйств полностью обеспечивают себя электроэнергией, установив солнечные электростанции (СЭС), общая мощность которых составляет 121 МВт, сообщила пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

Согласно сообщению, около 3 тыс. СЭС были установлены домохозяйствами только за 9 месяцев 2018 года. Для сравнения, в 2014 году только 20 семей использовали энергию собственного производства.

Отмечается, что период окупаемости такой станции - 5-7 лет.

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Лидерами по установке солнечных панелей являются Киевская область – 727 станций, Днепропетровская - 694, Тернопольская – 522, Кировоградская – 401, Ивано-Франковская – 363.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году законом Украины №514-VIII был установлен «зеленый» тариф на закупку электроэнергии, производимой солнечными электроустановками частных домохозяйств мощностью до 30 кВт, который привязан к курсу евро.

В 2017 году 3010 домохозяйств установили солнечные панели на крышах своих домов.