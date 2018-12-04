Комитет по ТЭК проголосовал за внедрение зеленых аукционов с 2020 года

Комитет также принял решение о снижении зеленых тарифов с 2020 года для солнечных электростанций на 25%, для ветровых станций на 10%.

Комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности на заседании 4 декабря проголосовал за внесение на рассмотрение парламента законопроекта по внедрению новой системы поддержки возобновляемой энергетики.

За соответствующее решение проголосовали депутаты комитета во время утверждения основных положений законопроекта №8449. Данным законопроектом предусмотрено внедрение «зеленых» аукционов с 1 января 2020 года (после запуска нового рынка электроэнергии), а пилотные аукционы состоятся уже в 2019 году.

Комитет также принял решение о снижении зеленых тарифов с 2020 года для солнечных электростанций на 25%, для ветровых станций на 10%, чтобы уменьшить затраты потребителей на покупку электроэнергии.

Как отметили депутаты, внедрение аукционов позволит снизить цены на зеленую электроэнергию благодаря запуску механизма конкуренции. Он предполагает, что производители будут предлагать наименьшую цену за зеленую электроэнергию и конкурировать между собой.

По мнению парламентариев, с рассмотрением этого законопроекта в парламенте затягивать нельзя, поскольку это негативно отражается на дальнейшем развитии зеленой энергетики в Украине.

«У нас было проведено много работы по законопроекту… Я потратил на него полгода. Если мы не примем по нему решение в ближайшее время, то потом его будем рассматривать в январе, феврале или даже после президентских выборов», - отметил и.о. главы комитета ТЭК Александр Домбровский.

Как известно данный законопроект поддерживают крупнейшие отраслевые объединение и международные финансовые институции.

Как сообщалось, в Украине действуют «зеленые» тарифы, которые стимулируют производство электроэнергии из возобновляемых источников в Украине. Они установлены в евро и действуют на период до 2030 года.

По информации Госэнергоэффективности, на 1 октября 2019 года в Украине насчитывается 1925 МВт «зеленых» мощностей – из них – 57% приходится на солнечные электростанции, 27 ветровые станции.