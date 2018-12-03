Нардепы собираются продолжить дерибан 10 миллиардов на «зеленых» тарифах

Размеры нынешних «зеленых» тарифов будут действовать и весь следующий 2019 год.

Парламентский комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности на заседании 4 декабря планирует принять законопроект №8449-д, в который планируется включить положения об отсрочке аукционов на «зеленые» тарифы с 2020 года.

Сообщение о запланированном заседании размещено на официальном сайте комитета, пишет издание "Наши гроши".

Запланировано, что на регистрацию для голосования будет подан законопроект №8449-д, в который будут включены положения из других законопроектов относительно работы возобновляемой энергетики (Таблица с учетом альтернативных законопроектов ).

Среди запланированных новаций является предложение депутатов ввести конкурентные тарифные аукционы только с 2020 года. Это означает, что размеры нынешних «зеленых» тарифов будут действовать и весь следующий 2019 год. Хотя ранее ЕБРР прогнозировал, что быстрый запуск механизма аукционов может позволить снизить тарифы.

Сегодня «зеленые» тарифы на энергию из солнца в Украине составляют 0,15 евро за кВт*ч и являются самыми высокими в мире. Так, по сравнению с Германией «солнечный» тариф в Украине дороже втрое. А отечественные тарифы на энергию из ветра 0,10 евро за квт-ч вдвое выше немецких. При этом, все «зеленые» тарифы в Украине зафиксированы в евровалюте.

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В целом в Украине «зеленые» электростанции (ветровые, солнечные, и т. п) производят до 2% электроэнергии, потребляемой в стране. Однако она стоит на рынке 8% всех средств, или около 10 миллиардов гривень в год.

Также нормы, запланированные к включению в законопроект 8449-д, предусматривают, что в аукционы будут вводиться только для солнечных станций мощностью более 10 МВТ и ветростанций мощностью свыше 20 МВТ. Это дает возможность крупным станция использовать легальную схему ухода от аукционов, искусственно разбив станции на несколько очередей по 10-20 МВТ каждая.

Полноценное введение аукционов планируется с 2023 года.

Наибольшие мощности по производству «зеленой» энергии анонсировала ввести в следующем году компания «ДТЭК». По данным агентства Fitch, компания Рината Ахметова планирует увеличить производство «зеленой» энергии на 740 МВТ в 2019 году (это вдвое больше, чем требуемая мощность потребления всей Херсонской области). То есть эти мощности Ахметова получат нынешние высокие тарифы.

Большинство мощностей запланировано в южных областях Украины, хотя СБУ в сентябре уже предупреждала правительство, что такое строительство грозит безопасному и безаварийному функционированию атомных электростанций в южном регионе.

Ранее парламентские лоббисты попытались освободить от налогообложения импорт оборудования для производства энергии из возобновляемых источников. При этом соответствующую правку в законодательство пытались внести в законопроект о выплате алиментов.