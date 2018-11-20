ЕБРР прекратил инвестировать в новые проекты солнечной энергетики в Украине

По новым проектам ветровой энергетики банк пока не прекратил финансирования.

Европейский банк реконструкции и развития прекратил инвестировать в строительство новых объектов солнечной энергетики в Украине.

Об этом во время форума «Украинская энергетическая неделя» сообщила банкир Департамента электроэнергетики ЕБРР Ольга Еремина.

"Я боюсь, что сейчас счет пошел на дни, когда банк может сказать: дальше в возобновляемой энергетике новых проектов он не делает. По солнечной электроэнергетике мы уже сказали, что не берем новые проекты в обработку. По ветровой - еще не сказали. Хотя те сигналы, которые мы видим из парламента относительно шагов в направлении запуска аукционов, нас беспокоят", - сообщила она.

Представитель ЕБРР уточнила, что необходимо как можно скорее внедрить систему аукционов на рынке возобновляемой энергетики.

"Не надо питать иллюзий. Нам уже нужно переходить (на аукционы - УНИАН), потому что будет слишком поздно", - добавила Еремина.

Как сообщал УНИАН, в начале июня народные депутаты зарегистрировали в парламенте законопроект №8449, предусматривающий переход от «зеленого» тарифа к механизму аукционов для новых объектов возобновляемой энергетики с 2020 года. При этом пилотный аукцион по продаже мощностей для строительства солнечной электростанции в Чернобыльской зоне должен состояться во второй половине 2019 года.

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Согласно документу, аукционы будут обязательными для крупных объектов возобновляемой энергетики: для солнечных электростанций мощностью более 10 МВт и ветровых электростанций мощностью более 20 МВт. При этом предусмотрена возможность участия в аукционах и меньшей по мощности генерации.

Данным законопроектом предлагается снижение размера «зеленого тарифа» для солнечных электростанций с 2020 года на 30%, а не на 10%, как предусмотрено действующим законодательством.

Позднее в парламенте были зарегистрированы еще 7 альтернативных законопроектов.

Доля энергии из возобновляемых источников в общем объеме производства электроэнергии в Украине составляет 1,8%, а доля в стоимости – 8,3%.

1 октября 2014 года Кабинет министров утвердил Национальный план действий по возобновляемой энергетике до 2020 года, который предусматривает увеличение доли возобновляемых источников в общем балансе генерации электроэнергии с 1% до 11%.

Главным механизмом для стимулирования развития такой энергетики в Украине являются «зеленые» тарифы – специально высокие (выше, чем у других видов генерации), утвержденные законом, цены на электроэнергию, которая производится из возобновляемых источников.

Справка УНИАН. ЕБРР является самым крупным международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране в 1993 году банк взял на себя совокупные обязательства по предоставлению почти 12,1 млрд евро в рамках около 400 проектов.