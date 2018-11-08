На Тернопольщине на Добривлянской ФЭС открыли вторую очередь мощностей, общие инвестиции в проект – 158 млн грн (фото)

Сначала фотоэлектростанция занимала почти 6 га, недавно было арендовано дополнительных 3,5 га, на которых открыли вторую очередь мощностей.

На Тернопольщине на Добривлянской солнечной фотоэлектростанции открыли вторую очередь мощностей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, в целом инвестором на реализацию проекта направлено 158 млн грн.

Сейчас на 9,5 га земли в Залещицком районе построено солнечную фотоэлектростанцию объемом почти 7 МВт в час. Сначала фотоэлектростанция, владельцем которой является "ФОРА С", занимала почти 6 га, недавно было арендовано дополнительных 3,5 га, на которых открыли вторую очередь мощностей.

«Фотоэлектростанция, которая находится в Добривлянах, является примером успешно реализованного инвестиционного проекта. Наша область динамично работает над распространением идеи зеленой энергетики в частных домохозяйствах, в этом направлении мы занимаем первое место в Украине», – отметил во время пребывания на станции председатель ОГА Степан Барна.

В то же время он выразил убеждение,что устанавливать ФЭС или СЭС нужно на земле, которая не может использоваться в сельскохозяйственных целях.

«Тогда это будет рационально. В целом фотоэлектростанции является не только примером обеспечения чистой электроэнергии, это касается также энергетической независимости нашей страны. И мы в этом направлении должны двигаться все вместе. Вторая очередь в Добривлянах начала свою работу. И инвестор, который пришел в нашу область, с уверенностью может сказать, что у него никто не требовал взятки, не препятствовал ему начать деятельность, а наоборот – органы государственной власти и местного самоуправления способствовали реализации этого проекта», – отметил Барна.

Как сообщал УНИАН, Украина переживает настоящий бум альтернативной энергии - все больше семей устанавливают солнечные панели.