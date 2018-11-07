Кабмин выделил землю под строительство первой ветровой электростанции в Чернобыльской зоне

В прошлом году правительство приняло ряд важных решений, которые упростили процедуру для ведения хозяйственной деятельности на этой территории.

Правительство приняло решение выделить земельные участки на территории зоны отчуждения под строительство объектов ветровой энергетики.

Как сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Украины, об этом сообщил глава ведомства Семерак по результатам сегодняшнего заседания Кабинета министров.

Так, решение касается разрешения на разработку проекта землеустройства на нескольких участках в Иванковском районе Киевской области общей площадью 7 га для размещения, строительства, эксплуатации зданий и сооружений объектов ветровой энергетики.

«Правительство поддержало предложение Минприроды развивать в дальнейшем зону отчуждения как территорию изменений и инноваций. Сегодня был «зеленый свет» от правительства по развитию ветроэнергетики в Чернобыльской зоне. Это не только хорошая новость для потенциальных инвесторов, но и продолжение взятого нами курса на увеличение доли альтернативной энергетики в общем энергобалансе страны. Для Минприроды важно, что объекты возобновляемой энергетики не требуют постоянного присутствия людей и абсолютно безопасны для окружающей среды», - сказал Остап Семерак.

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Он напомнил, что в прошлом году правительство приняло ряд важных решений, которые упростили процедуру для ведения хозяйственной деятельности на этой территории.

«Зона отчуждения имеет высокий уровень инвестиционной привлекательности. Это подтверждают инвесторы из разных стран мира. Они готовы вкладывать сюда средства», - пояснил Семерак.

В ведомстве также напомнили, что за два года поступило более 60 заявок от инвесторов на отвод земельного участка в зоне отчуждения с целью реализации проектов возобновляемой энергетики. Это как отечественные компании, так и компании из Дании, США, Китая, Германии, Франции, Японии и Беларуси.