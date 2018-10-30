В Южной Корее решили создать зону возобновляемой энергетики

Речь идет о проекте создания зоны развития солнечной и ветровой энергетики, где планируется вырабатывать до 4 ГВт электроэнергии.

Республика Корея запустила масштабный проект по созданию зоны возобновляемой энергетики.

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Об этом сообщает ТАСС.

На его реализацию правительство выделит 500 миллионов долларов, еще 8,7 миллиарда долларов планируется привлечь за счет частных инвестиций.

Речь идет о проекте создания зоны развития солнечной и ветровой энергетики, где планируется вырабатывать до 4 ГВт электроэнергии. На первом этапе на четырех гектарах будет размещено оборудование для преобразования солнечной энергии в электрическую мощностью в 2,8 ГВт.

Кроме того, у города Кунсан в провинции Чолла-Пукто планируется разместить морские ветряные установки мощностью 1 ГВт.