Бум альтернативной энергии в Украине: все больше семей устанавливают солнечные панели

Солнечной энергией пользуются свыше шести тысяч семей.

В Украине продолжается бум на установку в частных хозяйствах солнечных электростанций. Таких семей в Украине уже шесть тысяч.

За первые девять месяцев этого года более 3 тысяч украинских семей установили солнечные электростанции в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2017-го (1214 семей). Такие данные приводит Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению, пишет ТСН.uа.

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"Как видим, бум на солнечные панели среди украинских семей растет", - сказал председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

Стимулом к переходу на "чистую" энергию является не только желание семей стать более энергонезависимыми, но и возможность заработать на продажи избытка электроэнергии в сеть по "зеленому" тарифу размером 18,09 евроцента за 1 кВт/час.

В Украине более 6 тыс. семей установили солнечные панели общей мощностью 121 МВт, что составляет около 10% от всех мощностей солнечной энергетики в стране. В такие частные солнечные электростанции было инвестировано 120 млн евро. А домохозяйства экономят немалые средства на счетах за электроэнергию. Также открывается огромный внутренний рынок солнечных панелей, что может быть платформой для новых инвестиций и производственных мощностей.

Министерство энергетики и угольной промышленности прогнозирует, что в 2019 году выработка электроэнергии объектами на возобновляемых источниках энергии, которые работают по "зеленому" тарифу, вырастет на 67,4% (на 1,51 млрд кВт/ч). По итогам этого года показатель должен составить 3,75 млрд кВт/час.