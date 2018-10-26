В Днепре построят солнечную электростанцию мощностью 85 МВт почти за 90 миллионов евро

Строительство электростанции начнется в 2019 году на окраине города, возле жилого массива Игрень.

Компания MAIN Group Ukraine построит в Днепре солнечную электростанцию мощностью 85 МВт почти за 90 млн евро.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепровского горсовета, договоренность об этом была достигнута вчера во время встречи городского головы Бориса Филатова с руководителями компании.

Строительство электростанции проектной мощностью 85 МВт начнется в 2019 году на окраине города, возле жилого массива Игрень.

«Это будет одна из самых мощных солнечных электростанций в Украине. Под строительство станции мы передаем 175 га земли в аренду на двадцать пять лет», - отметил Филатов.

По подсчетам специалистов, станция сможет обеспечить электроэнергией около 180 тыс. домохозяйств - несколько крупных микрорайонов.

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Реализация проекта позволит создать 200 новых рабочих мест.

По словам мэра Днепра, необходимая документация для строительства будет готова к концу текущего года. В этот же срок Днепровский горсовет своим решением должен выделить земельный участок.

Также стало известно, что к строительству солнечной электростанции в Днепре компания MAIN Group Ukraine планирует привлечь индийских партнеров.

Справка УНИАН. MAIN Group Ukraine - компания, созданная в 2010 году. Главным ее акционером является французская компания Ribour Participations, главным владельцем - Ingeliance Group (Франция).

С 2013 года компания активно развивает проекты альтернативной энергетики, в частности промышленные солнечные электростанции.