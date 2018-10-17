ЕБРР запустит программу развития биоэнергетики в Украине

Программа финансируется совместно с Глобальным экологическим фондом, а также Фондом чистых технологий.

Европейский банк реконструкции и развития запускает в Украине с 2019 года программу по биоэнергетике, согласно которой планируется профинансировать около 10−15 проектов на сумму в 70−80 млн евро.

Читайте такжеФранцузы готовы инвестировать миллиард евро в строительство солнечной станции в зоне ЧАЭС

Об этом сообщил ассоциированный директор департамента энергоэффективности и изменения климата ЕБРР (по Украине, Польше и Кавказу) Сергей Масличенко на Международном форуме по устойчивой энергетике SEF-2018, передает Realist.

По его словам, программа финансируется совместно с Глобальным экологическим фондом, а также Фондом чистых технологий.

«Общий объем финансирования программы составит около EUR 70−80 млн», — сказал Масличенко.

По информации представителя банка, в настоящее время проект находится на предварительной стадии рассмотрения, в планах ЕБРР профинансировать в ближайшие четыре года до 20 биоэнергетических проектов в Украине.