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В СБУ считают возобновляемую энергетику угрозой для Украины - СМИ

14:46, 29 сентября 2018
Альтернативная энергетика
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Иллюстрация / REUTERS

Соответствующее письмо премьер-министру Украины Владимиру Гройсману направил руководитель СБУ Василий Грицак, передает "Экономическая правда".

В сообщении Службы безопасности, которое оказалось в распоряжении издания, говорится о ненадлежащем выполнении своей работы должностными лицами "Укрэнерго".

"В частности, зафиксировано тенденцию к росту темпов присоединения к энергосистеме Украины объектов возобновляемой энергетики, прежде всего в южных областях и на территории так называемого "Острова Бурштынской ТЭС", - говорится в сообщении Грицака.

Отмечается, что компания "Укрэнерго" выдавала согласования технических условий на присоединение к энергосети Украины объектов возобновляемой энергетики вопреки интересам государства. Это осуществлялось бы без учета реального состояния распределения потоков э/э, устойчивости генераторов АЭС/ТЭС, а также реальных потребностей реконструкции и модернизации оборудования.

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В сообщении говорится о том, что существует проблема балансов мощности и энергии, а также надежности отдельных энергетических районов Украины. Поэтому СБУ рекомендует поручить "Укрэнерго" проверить состояние выполнения договоров с объектами возобновляемой энергетики, а также обоснованность выданных в течение 2016-2018 годов условий на присоединение таких объектов к энергосети.

Напомним, к 2030 году производство электроэнергии в Украине на 50-90% будут обеспечивать возобновляемые источники, для чего в областях будут созданы децентрализованные энергетические системы.

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Теги: #СБУ#Укрэнерго#возобновляемая энергетика