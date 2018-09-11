Калифорния планирует полностью перейти на чистую электроэнергию до 2045 года

Критики отмечают, что цель перейти на использование стопроцентно чистой электроэнергии является нереалистичной.

Американский штат Калифорния поставил цель к 2045 году полностью перейти на использование электроэнергии только из возобновляемых источников.

Соответствующий законодательный акт подписал губернатор штата Джерри Браун, передает Deutsche Welle.

Браун позиционирует Калифорнию как мирового лидера движения в защиту климата и уменьшения объемов выбросов парниковых газов. Подписание документа состоялось за несколько дней до открытия международной конференции по защите климата, которая пройдет в Сан-Франциско 12-14 сентября.

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Согласно документу, калифорнийские компании-производители электроэнергии к 2030 году должны увеличить до не менее 60 процентов - на 10 процентов больше, чем сейчас - долю электроэнергии, полученной с использованием солнца, ветра и других возобновляемых источников, информирует агентство AP. После этого, к 2045 году, целью будет довести этот показатель до 100 процентов. Впрочем, это будет лишь цель, и в случае провала этих амбициозных планов никаких санкций подписанный губернатором документ не предусматривает.

"Это не будет легко и не произойдет сразу, но это должно быть сделано. Калифорния намерена сделать все необходимое, чтобы противодействовать экзистенциональной угрозе, которую представляет изменения климата", - заявил Джерри Браун.

Впрочем, критики отмечают, что цель перейти на использование стопроцентно чистой электроэнергии является нереалистичной, и предостерегают, что следствием может стать повышение стоимости электричества для предприятий и населения.

Как сообщал УНИАН, аналитическая группа Bloomberg New Energy Finance считает, что выработка альтернативной энергии в мире увеличится до 50%. Согласно анализу, который компания проводит ежегодно, в 2015 году солнечная и ветряная энергии составляли лишь 7% электричества, вырабатываемого в мире. Однако за следующие 30 лет это процент беспрецедентно возрастет.

Так, в 2050 году строительство новой солнечной электростанции будет на 71% дешевле, чем сейчас, а ветряной – на 58%.