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В Великобритании начала работать крупнейшая плавучая ветряная электростанция

05:30, 09 сентября 2018
Альтернативная энергетика
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Ветряная электростанция Walney Extension / REUTERS

Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на издание NPR.

Возведение электростанции в водах Ирландского моря началось в феврале 2017 года, а производство деталей, проходившее на берегу, - за два года до этого.

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Ветропарк производит 659 мегаватт энергии. Станция включает в себя 87 ветрогенераторов.

Примерно половину ветропарка составляют турбины компании MHI Vestas, возвышающиеся над уровнем моря на 195 метров, - каждая из них вырабатывает 8,25 мегаватта. Остальная часть состоит из турбин Siemens, чья высота немногим меньше - 187 метров (каждый генерирует 7 мегаватт).

Общая площадь покрытия - 144 квадратных километра. Весь этот комплекс способен обеспечивать электричеством 600 тысяч домов.

Видео: Ørsted

Ранее УНИАН сообщал, что первая в мире плавучая электростанция Hywind мощностью 30 мегаватт заработала в октябре прошлого года в 25 километрах от берегов Шотландии.

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Теги: #Великобритания#альтернативная энергетика#ветроэнергетика#ветряная электростанция