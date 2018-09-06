Макрон заявил о планах закрыть все теплоэлектростанции во Франции

Он также добавил, что Франция станет «первой страной, которая сделает это».

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил о намерении закрыть все теплоэлектростанции во Франции. Читайте такжеВ Украине - бум частных солнечных электростанций По его словам, Франция закроет все теплоэлектростанции для улучшения экологической ситуации. Он также добавил, что Франция станет «первой страной, которая сделает это». В прошлом году французское правительство опубликовало указ о закрытии старейшей атомной электростанции в стране.

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