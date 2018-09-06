Макрон заявил о планах закрыть все теплоэлектростанции во Франции
22:32, 06 сентября 2018Альтернативная энергетика
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Он также добавил, что Франция станет «первой страной, которая сделает это».
Эммануэль Макрон / REUTERS
Французский лидер Эммануэль Макрон заявил о намерении закрыть все теплоэлектростанции во Франции.
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По его словам, Франция закроет все теплоэлектростанции для улучшения экологической ситуации.
Он также добавил, что Франция станет «первой страной, которая сделает это».
В прошлом году французское правительство опубликовало указ о закрытии старейшей атомной электростанции в стране.
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