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Макрон заявил о планах закрыть все теплоэлектростанции во Франции

22:32, 06 сентября 2018
Альтернативная энергетика
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Эммануэль Макрон / REUTERS

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По его словам, Франция закроет все теплоэлектростанции для улучшения экологической ситуации.

Он также добавил, что Франция станет «первой страной, которая сделает это».

В прошлом году французское правительство опубликовало указ о закрытии старейшей атомной электростанции в стране.

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Теги: #Франция#Макрон#ТЭС