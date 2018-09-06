В Украине - бум частных солнечных электростанций

За последнее время число людей, установивших у себя панели для превращения энергии светила в электричество, увеличилось почти в 120 раз.

Население небольшого поселка Шевченково под Киевом — 895 человек. Но среди них нашлись сразу четыре энтузиаста зеленой энергетики, установивших у себя в хозяйстве солнечные электростанции.

Один из них — Сергей Педоренко, по профессии инженерэлектрик. Полтора месяца назад он смонтировал на крыше своего двухэтажного дома и небольшой беседки батареи мощностью 10 кВт. И пока доволен.

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Не только Педоренко с тремя соседями сделал ставку на светило. Теперь уже многие украинцы потянулись к солнцу: страна переживает всплеск интереса к его дешевой энергии.

Уже 4,7 тыс. домохозяйств по всей стране, как показывают данные Госагентства по энергоэффективности и энергосбережению (Госэнергоэффективности), установили у себя солнечные батареи. Три с половиной года назад таких станций в государстве было лишь 40, а их общая мощность равнялась 0,3 МВт. Нынче же этот показатель для частных солнечных панелей достиг 90 МВт. С одной стороны — это лишь 1% от общего производства энергии, с другой — всего в 7 раз меньше соответствующего показателя знаменитого ДнепроГЭСа.

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