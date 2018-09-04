Норвегия готова инвестировать в возобновляемую энергетику Украины и Одесскую киностудию

По словам Климкина, одна из норвежских компаний сейчас работает над восстановлением производства фильмов на Одесской киностудии.

Королевство Норвегия готово инвестировать в возобновляемую энергетику Украины до 400 млн евро. Об этом сегодня во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Норвегии Инэ Серейде сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает РБК-Украина.

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"У нас начинается работа с рядом норвежских компаний, которые приходят для того, чтобы строить мощности в сфере возобновляемой энергетики. Речь идет об очень серьезных инвестициях, а именно: 300-400 млн евро и в контексте солнечной энергетики, ветровой энергетики", - сказал Климкин.

Кроме этого, по словам Климкина, одна из норвежских компаний сейчас работает над восстановлением производства фильмов на Одесской киностудии.

"Сейчас норвежская компания работает там (на Одесской киностудии, - ред.), чтобы восстановить производство фильмов и организовать специальную школу", - сказал министр.

Напомним, ранее Климкин сообщил, что с начала боевых действий на Донбассе в 2014 году Норвегия предоставила Украине более 160 млн евро помощи