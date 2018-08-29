Компания Facebook планирует полностью перейти на возобновляемую энергию к 2020 году

Компания также заявила об обязательстве сократить выбросы парниковых газов на 75%.

Компания Facebook к 2020 году полностью перейдет на возобновляемые источники энергии.

Об этом сообщает пресс-служба Facebook.

"Сегодня мы обязуемся сократить выбросы парниковых газов на 75% и выполнять операции с 100% возобновляемыми источниками энергии к концу 2020 года", - говорится в сообщении.

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В 2015 году Facebook уже ставила себе цель дойти до 50% использования возобновляемой энергии в 2018 году и сумела преодолеть планку в 51% в 2017 году. С 2013 года компания подписала контракты на поставку 3 ГВт солнечной и ветровой энергии.