Литовцы построят в Житомирской области солнечную электростанцию за 30 миллионов евро

Строительство электростанции запланировано на вторую половину 2019 года.

Международная группа компаний с офисом в Литве Modus Group планирует построить в Житомирской области солнечную электростанцию мощностью 35 МВт за 30 млн евро, говорится в пресс-релизе компании.

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Согласно сообщению, строительство электростанции запланировано на вторую половину 2019 года. Станция будет генерировать около 45 тыс. МВт-ч электроэнергии в год.

Отмечается, что данный проект станет первым для компании в Украине. Он будет реализован входящими в группу Green Genius и Modus Energy International.

Сообщается, что Modus Energy International и Green Genius осуществляют проекты солнечной энергии в Литве, Испании, Беларуси, Польше и других европейских странах. Только в Польше общая мощность всех запланированных электростанций составит 56 МВт на около 130 га. Более 50 миллионов евро уже инвестировано в солнечные парки в Польше.

Как сообщал УНИАН, общая мощность производителей электроэнергии из возобновляемых источников, которые работают по «зеленому» тарифу, в Украине за 6 месяцев 2018 года увеличилась на 19,6% - до 1643,4 МВт по сравнению с началом года.

1 октября 2014 года Кабинет министров утвердил Национальный план действий по возобновляемой энергетике до 2020 года, который предусматривает увеличение доли возобновляемых источников в общем балансе генерации электроэнергии с около 1% до 11%.

Главным механизмом для стимулирования развития такой энергетики в Украине являются «зеленые» тарифы – специально высокие (выше, чем у других видов генерации), утвержденные законом цены на электроэнергию, которая производится из возобновляемых источников.