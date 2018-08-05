Мощности «зеленой» электроэнергетики в мире впервые достигли 1 триллиона ватт

Интересно, что 54 % первого 1 ТВт – это ветроэлектростанции.

Объем мощностей всех солнечных и ветровых электростанций в мире впервые превысил 1 триллион Вт. Общая сумма инвестиций составила 2,3 триллиона долларов.

Об этом сообщают в Госэнергоэффективности.

По данным экспертов «Bloomberg», падение цен на «чистые» технологии означает, что второй триллион Вт привлечет около 1,23 трлн долларов инвестиций и станет достижимым гораздо быстрее, чем первый триллион.

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Интересно, что 54 % первого 1 ТВт – это ветроэлектростанции. Впрочем, эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы солнечная энергетика опередит ветровую. Существенную роль в этом играет Китай, который за последние 5 лет лидировал в установлении СЭС.

Несмотря на стремительное введение новых «зеленых» объектов, эксперты видят дальнейшее широкое внедрение инноваций и электроакумулюючих систем.