Почти 90% украинцев положительно относятся к возобновляемой энергетике - опрос

75% респондентов поддерживают введение «зеленого тарифа» для производителей электроэнергии из возобновляемых источников.

Почти 90% опрошенных украинцев, скорее, положительно относятся к возобновляемой энергетике.

Об этом говорится в переданных УНИАН результатах опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг».

«Почти 90%, скорее, положительно относятся к восстановительной («зеленой») энергетике, у 8% - нейтральное отношение, 2% - отрицательное, 3% - не определились», - говорится в результатах опроса.

75% респондентов поддерживают введение «зеленого тарифа» для производителей электроэнергии из возобновляемых источников, что будет способствовать постепенному переходу Украины на возобновляемые источники энергии. 15% - не поддерживают инициативу, 10% - не определились.

Исследование показало, что, чем моложе респонденты и чем выше доходы, тем лучше отношение к возобновляемой энергетике и переходу на «зеленый тариф».

«В ситуации, когда группа депутатов предложила снизить размер выплат производителям возобновляемой энергии на треть, поскольку, по их мнению, Украина не может позволить себе платить дороже за энергию из возобновляемых источников, а другие – наоборот, считают, что внесение изменений в закон несет вред иностранным инвестициям и делает Украину более энергетически зависимой, треть опрошенных выступает за уменьшение размера выплат производителям возобновляемой энергии», - говорится в исследовании.

В то же время 46% опрошенных считают, что нужно сохранить тарифы на том же уровне (не менять закон), еще 22% - затруднились ответить.

Среди тех, кто в целом поддерживает «зеленый тариф», более половины вступают против внесения изменений в законодательство и снижения размера выплат производителям возобновляемой энергии.

Кроме того, отмечается, что при наличии «интеллектуальной системы учета» в домашних хозяйствах, 41% респондентов уменьшили бы объемы использования ресурсов, 46% - расходовали бы так же, как и сейчас, еще 8% - увеличили бы объемы использования ресурсов, еще 5% - затруднились ответить.

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В большей степени к сбережениям готовы жители Запада и Центра, люди среднего и старшего возраста.

Также, согласно результатам исследования, если бы людям пришлось выбирать между низким тарифом на электроэнергию от менее надежного поставщика или более высоким тарифом на электроэнергию и надежным электроснабжением, то более высокие тарифы, но более надежного поставщика электроэнергии выбрали бы 44% опрошенных.

Почти 30% респондентов выступают за более низкие тарифы, даже при условии менее надежного поставщика, для 18% - нет разницы, еще 9% - не определились. Высокие тарифы, скорее, выбрали бы жители Запада и Центра, молодежь и люди среднего возраста.

*** Опрос проводился 6-14 июля среди населения в возрасте от 18 лет методом личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка, которая составляет 1200 респондентов, репрезентативная по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Погрешность репрезентативности - не более 2,8%.