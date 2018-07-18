За четыре года в возобновляемую энергетику Украины инвестировали более миллиарда евро

Согласно государственной Энергостратегии, до 2035 года 25% энергии в Украине должно вырабатываться из возобновляемых источников, что потребует около 20 млрд евро инвестиций.

Объем инвестиций в возобновляемую энергетику Украины с 2014 года составил 1,1 миллиарда евро, что свидетельствует о высоком интересе к этому сектору со стороны бизнеса, сообщил председатель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Сергей Савчук в ходе встречи членов Клуба альтернативной энергетики.

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"Я не вижу угроз для развития этого рынка. Более того, развитие этого рынка можно ставить в пример другим отраслям. С 2014 года зашло 1,1 млрд евро инвестиций только в производство (электроэнергии из возобновляемых источников энергии - УНИАН)", - сказал Савчук,

При этом он отметил, что, согласно государственной Энергостратегии, до 2035 года 25% энергии в Украине должно вырабатываться из возобновляемых источников, что потребует около 20 миллиардов евро инвестиций.

Как сообщал УНИАН, общая мощность производителей электроэнергии из возобновляемых источников, которые работают по "зеленому" тарифу, в Украине за 6 месяцев 2018 года увеличилась на 19,6%, или на 268,7 МВт, - до 1643,4 МВт по сравнению с общей мощностью на 1 января 2018 года.

1 октября 2014 года Кабинет министров утвердил Национальный план действий по возобновляемой энергетике до 2020 года, который предусматривает увеличение доли возобновляемых источников в общем балансе генерации электроэнергии с около 1% до 11%.

Главным механизмом для стимулирования развития такой энергетики в Украине являются "зеленые" тарифы – специально высокие (выше, чем у других видов генерации), утвержденные законом цены на электроэнергию, которая производится из возобновляемых источников.