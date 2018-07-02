Норвежская компания планирует запустить на Черкащине две солнечные электростанции

Всего Scatec Solar планирует реализовать в Украине от 7 до 10 проектов общей мощностью от 200 до 300 МВт.

Компания Scatec Solar (Норвегия) планирует в 2019 году запустить в Черкасской области две солнечные электростанции (СЭС) общей мощностью более 80 МВт.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил вице-премьер-министр Степан Кубив.

"Сегодня (2 июня) встретился с норвежской Scatec Solar, которая планирует построить в Черкасской области два комплекса солнечных электростанций общей мощностью более 80 МВт. Строить в 2018 году, а в 2019 планируется запустить станции в работу", - написал он.

Кубив добавил, что в общем компания планирует построить в Украине от 7 до 10 проектов общей мощностью от 200 до 300 мВт и стоимостью от 200 до 300 миллионов евро.

Также в сообщении указано, что обе стороны договорились разработать совместные украинского-норвежские образовательные программы для узкой специализации молодых украинских специалистов в сфере "зеленой" энергетики.

Компания Scatec Solar, по информации на их сайте, разрабатывает, строит, владеет, эксплуатирует и обслуживает СЭС.

По состоянию на 2 июля, компания производит электричество от 322 МВт СЭС в Чехии, Южной Африке, Руанде, Гондурасе и Иордании и еще 1092 МВт находятся в стадии строительства.

Как сообщал УНИАН, общая мощность производителей из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), которые работают по "зеленому" тарифу (СЭС, ВЭС, миниГЭС, биомасса), за 6 месяцев 2018 года увеличилась на 19,6%, или на 268,7 МВт - до 1643,4 МВт по сравнению с общей мощностью на 1 января 2018 года.

1 октября 2014 года Кабинет министров утвердил Национальный план действий по возобновляемой энергетике до 2020 года, который предусматривает увеличение доли возобновляемых источников в общем балансе генерации электроэнергии с около 1% до 11%.

Главным механизмом для стимулирования развития такой энергетики в Украине являются «зеленые» тарифы – специально высокие (выше, чем у других видов генерации), утвержденные законом цены на электроэнергию, которая производится из возобновляемых источников.