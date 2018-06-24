В 2050 году альтернативная энергетика займет 50% мирового рынка

Так, в 2050 году строительство новой солнечной электростанции будет на 71% дешевле, чем сейчас, а ветряной – на 58%.

Аналитическая группа Bloomberg New Energy Finance считает, что выработка альтернативной энергии в мире увеличится до 50%.

Об этом сообщает Mind.ua со ссылкой на Bloomberg.

Согласно анализу, который компания ежегодно проводит, в 2015 году солнечная и ветряная энергии составляли лишь 7% электричества, вырабатываемого в мире. Однако за следующие 30 лет этот процент беспрецедентно возрастет.

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Такие предсказания группа вывела на основании двух причин: во-первых, солнечные и ветряные электростанции станут радикально дешевле в следующих десятилетиях, а, во-вторых, дешевые и энергоемкие батареи позволят строить больше таких электростанций.

Так, в 2050 году строительство новой солнечной электростанции будет на 71% дешевле, чем сейчас, а ветряной – на 58%.

В то же время добыча полезных ископаемых уменьшится. Например, на сегодня на уголь приходится 38% в выработке электричества, однако его доля по прогнозам снизится до 11%.