Швейцария выделит Украине еще 1,8 миллионов долларов на энергоэффективность в жилом секторе

Инициатива представляет собой третий и заключительный этап проекта IFC в области энергоэффективности жилого сектора Украины, который начался в партнерстве с SECO в 2010 году.

Корпорация IFC, являющаяся членом группы Всемирного банка, и Государственный секретариат Швейцарии по экономике (SECO) подписали соглашение о содействии энергоэффективности в жилом секторе Украины.

Как сообщает пресс-служба IFC, госсекретариат Швейцарии предоставит корпорации 1,8 млн долл. для поддержки правовых реформ, которые будут направлены на модернизацию энергоэффективности путем взаимодействия с компаниями по управлению жильем от имени ассоциаций домовладельцев.

«Инициатива представляет собой третий и заключительный этап проекта IFC в области энергоэффективности жилого сектора Украины, который начался в партнерстве с SECO в 2010 году. Первые два этапа проекта достигли замечательных результатов, включая принятие законодательства, которое позволило провести реформы в области энергоэффективности жилого сектора», - сказано в сообщении.

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Справка УНИАН. IFC является крупным инвестором в агропромышленный сектор Украины. Корпорация инвестировала более 1 млрд долл. в поддержку проектов по цепочке создания стоимости, стимулируя инновации и помогая производителям выйти на новые экспортные рынки.

IFC - член группы Всемирного банка, является крупнейшим мировым институтом развития, ориентированным на частный сектор на развивающихся рынках. Работает с более чем 2 тыс. компаниями по всему миру.

Текущий портфель проектов IFC в Украине составляет 695 млн долл. С 2004 года корпорация инвестировала в Украину 3,2 млрд долл. – через 86 проектов. В прошлом году объем инвестиций IFC составил 187 млн долл.