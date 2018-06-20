Французы готовы инвестировать миллиард евро в строительство солнечной станции в зоне ЧАЭС

По словам министра экологии, есть и другие компании, которые готовы инвестировать в данный проект.

Французская компания Engie готова инвестировать 1 млрд евро в строительство солнечной станции мощностью 1,2 ГВт в Чернобыльской зоне отчуждения.

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Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

По словам министра, два года назад он обратился с предложением ко всему миру о готовности Украины на территории ЧАЭС предложить сети, трансформаторы, людей, которые там остались работать, возможности для инвестирования в возобновляемую энергетику, в том числе, в солнечную.

"После этого французское правительство инвестировало 250 тыс. евро в исследование, которое они провели по нашей просьбе, возможности реализации такого проекта, и у нас сегодня есть технико-экономическое обоснование, что этот проект возможен величиной в 1,2 ГВт... Инвестиции оцениваются в 1 млрд гривен. Французская компания Engie заявила на последнем заседании Совета инвесторов при президенте Украины... о том, что они готовы инвестировать такую бешеную сумму", - заявил Семерак.

Также он добавил, что есть и другие компании, которые готовы инвестировать в данный проект.

Как сообщал УНИАН, ранее Госагентство по управлению зоной отчуждения подготовило земельные участки в зоне ЧАЭС под размещение солнечной генерации мощностью более 1000 МВт. На сегодня в зоне отчуждения уже работает пилотная, небольшая электростанция.

В середине марта бельгийская инжиниринговая компания Tractebel представила технико-экономическое обоснование, в котором говорится о возможности строительства крупной солнечной электростанции мощностью 1,2 ГВт в зоне отчуждения. Согласно документу, станцию планируют построить поэтапно – по 150 МВт.

Справка УНИАН. Работа ветровых и солнечных станций характеризуется невысоким уровнем прогнозированности того количества электроэнергии, которые они вырабатывают. В первую очередь, это объясняется изменчивостью погодных условий. Для слаженной работы всей энергосистемы страны необходимо, чтобы эти станции имели «подстраховку» - резервные мощности электростанций, которые могут быстро включиться в работу и заместить недостающую выработку электроэнергии (высокоманевренные мощности, например, тепловые, гидро- или гидроаккумулирующие электростанции). Также необходимы накопители энергии большой мощности, которые могут за короткое время выдать в энергосистему необходимое количество электроэнергии в случае падения производства на ветровых или солнечных электростанциях.

Проблема балансирования не касается гидроэлектростанций и биоэнергетики Украины, поскольку на этих станциях компания-оператор может полностью регулировать объем выработки электроэнергии.

По оценкам «Укрэнерго», для того, чтобы Украина смогла построить и подключить 7,5 ГВт новых мощностей возобновляемой энергетики до 2025 года, нужно создать 2,5 ГВт маневренных мощностей и аккумуляторов.