ЕБРР выделит Украине 250 миллионов евро на ”зеленую” энергетику

ЕБРР планирует запустить новую программу USELF-III для поддержки развития возобновляемой энергетики в Украине.

Европейский банк реконструкции и развития планирует запустить новую программу реализации проектов альтернативной энергетики в Украине (USELF-III) с объемом финансирования 250 млн евро, сообщается на сайте ЕБРР.

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«ЕБРР намерен выделить 250 млн евро для финансирования новых частных проектов в области возобновляемых источников энергии в Украине», - говорится в сообщении.

Сообщается, что USELF-III будет запущена для замены оригинальной программы USELF, срок действия которой истекает 30 июня 2018 года. За время действия программы USELF банк профинансировал проекты на 100 млн евро.

Как сообщал УНИАН, ЕБРР в 2010 году объявил о начале Программы финансирования альтернативной энергетики (USELF) объемом 50 млн евро (затем объем финансирования был увеличен вдвое), с предоставление финансирования местным частным предприятиям для инвестиций в проекты возобновляемой энергетики (малая гидроэнергетика, ветроэнергетика, солнечная энергетика, использование биомассы и биогаза) в Украине.

Справка УНИАН. ЕБРР является самым крупным международным финансовым инвестором в Украине. Начиная с 1993 года, банк взял на себя совокупные обязательства по предоставлению свыше 12 млрд евро в рамках 400 проектов.